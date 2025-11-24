Košarka: Nova pobeda Kruševca, porazi Napretka i Bagdale

Kruševački klubovi su ovog vikenda igrali svoje utakmice u ligama Košarkaškog Saveza Srbije

U prvoj regionalnoj ligi Zapad u okviru 8. kola, OKK Kruševac je ostvario i osmu pobedu i to ubedljivim rezultatom kao domaćin nad Zlatarom iz Nove Varoši – 100:43, te se nalazi na prvom mestu na tabeli.

KK Napredak je pretrpeo još jedan poraz, ovog puta na gostovanju u Čačku od ekipe Železničara sa 75:65, pa se nalazi na pretposlednjem, 13. mestu sa samo jednom pobedom u dosadašnjem šampionatu.

Košarkašice Bagdale su na domaćem parketu u 7. kolu prerpele ubedljiv poraz od Zlatara iz Nove Varoši sa 55:99. Nakon ovog poraza, Kruševljanke se sa jednom pobedom nalaze na deobi poslednjeg mesta.

U narednom kolu koje je će se odigrati 29. i 30. novembra, OKK Kruševac gostuje Svilajncu, KK Kruševac dočekuje Polet (Ratina), dok Bagdala gostuje SPD Radničkom u Kragujevcu.

Počela nova sezona Mini maksi lige

