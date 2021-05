Korona prepolovila broj venčanja

Pod maskama i svečanije obučeni, uglavnom uz dva svedoka, u dobrom raspoloženju, ali istovremeno i žal što jedan od najsrećnijih trenutaka u životu ne mogu da podele sa više dragih ljudi, tako matičarka ukratko opisuje venčanja u vreme korone kojih je u Kruševcu skoro duplo manje nego pre pandemije

Pravila svi znaju pa niko ne negoduje što sudbonosno „da“ izgovara pod maskom. U Mozaik sali dozvoljeno je prisustvo devetoro ljudi. Ipak, mnogi se odlučuju za venčanje uz dva svedoka, odnosno petoro prisutnih, računajući i matičara. Valjda nije jednostavno odlučiti koga pozvati a koga izostaviti, a da ih ne bude više od dozvoljenog broja.

Ipak, sam čin venčanja je svečan kao i uvek, a mladenci lepo raspoloženi.

– Mnogi su tokom poslednjih godinu dana odlagali venčanje, neki i po više puta, očekujući se da će pandemija da prođe i da će se venčati u drugim uslovima. Međutim, kako sve ovo traje mnogo duže nego što smo se nadali, neki su na kraju ipak odlučili da ne žele više da čekaju – kaže Zorica Ostojić, matičarka.

Mlada bez venčanice, mladoženja bez kravate ili leptir mašne, ali oboje ipak u nešto svečanijoj garderobi, bez muzike i fotografa, sa maskama na licu. Tako je od početka pandemije.

– Retko ko pozove i fotografa, slikaju se mobilnim telefonima. Nema muzike, ni svatova. Skromno, ali u ipak pozitivnoj atmosferi i naravno mali žal što jedan od najsrećnijih trenutaka u svom životu ne mogu da podele sa više ljudi – kaže matičarka.

Za razliku od ranijeg perioda kada su se venčanja zakazivala uglavnom vikendom, sada su češće radnim danima.

– Sada im je to svejedno koji dan će to biti, jer ionako ne mogu da organizuju veselje u restoranima. Okupi se nakon venčanja uža porodica, proslave u kućnim uslovima i to je to. Potpuno drugačije od onoga na što smo navikli, ali novonastala situacija tako nalaže – kaže Ostojićka.

Mladenci, koje je naša sagovornica nedavno venačala, nisu želeli da komentarišu specifične uslove u kojima sklapaju brak.

Inače, u prošloj godini u Kruševcu je obavljeno ukupno 353 venčanja, za 151 manje nego 2019-te. Sudeći po tome da je u prva tri meseca ove godine bilo šezdesetak venčanja, ukoliko se epidemiološka situacija ne promeni, na kraju 2021-toj biće ih još manje nego u prvoj godini korone.

D.P.

Korona prepolovila broj venčanja

