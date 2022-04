Korona posustaje, mirno do zime?

Sa 3.315 obolelih u jednoj nedelji krajem januara ove godine, što je ujedno i najveći broj registrovanih slučajeva od početka pandemije, broj novoobolelih tokom protekle nedelje spustio se na 116. Još uvek je aktuelna omrikon soj koji, iako se lakše prenosi od prethodnih, kod većine daje lakšu kliničku sliku

Prema rečima epidemiološkinje Isidore Vukanić iz Epidemiloške službe kruševačke Kovid bolnice, na lečenju u toj bolnici trenutno je 48 pacijenata, starosti od 50 do 90 godina.

– Nema mlađih pacijenata na bolničkom lečenju, oni uglavnom imaju lakšu kliničku sliku i njihovo stanje ne iziskuje hospitalizaciju. Kod starijih lica je srednje teška do teške kliničke slike, gde ti pacijenti i dalje imaju obostrane upale pluća, a pored kovida i više drugih pridruženih bolesti – kaže ova epidemiološkinja.

Iz Kovid ambulante na bolničko lečenje dnevno se upute do tri pacijenta, s tim da se dešava da i po nekoliko dana zaredom nijedan pacijent ne zahteva hospitalizaciju. Od početka ovog meseca broj pregleda na dnevnom novou manji je od 100, a najmanje u jednom danu bilo je tridesetak. U proseku, dnevno se prisustvo korona virusa potvrdi kod 8 lica.

U Zavodu za javno zdravlje kažu da je epidemiološka situacija trenutno stabilna, te da je za očekivati da će jedno izvesno vreme tako i ostati.

– Beleži se drastičan pad obolelih. Dosta je prokuženih, tako da u narednom periodu ne očekujemo porast obolelih. S druge strane, taj prirodni imunitet traje dva do tri meseca, a kako je samo nešto više od 20 odsto punoletnih građana primilo treću dozu vakcine, moguće je da će sa pojavom nekog novog soja virusa, ponovo početi da raste i broj obolelih. To ne bi trebalo da se dogodi pre zime, ali s obzirom na to da se ovaj virus do sada pokazao kao nepredvidiv, nezahvalno je bilo šta prognozirati – kaže epidemilog Predrag Pavlović, direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje.

D.P.