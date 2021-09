Korona “diktira” uslove, ali Pozorište spremno za sezonu

Nakon letnje pauze, Kruševačko pozorište je pripremilo bogat i sadržajan program koji će sugrađani moći da pogledaju tokom predstojeće sezone. Šta nas sve očekuje u pozorištu ove jeseni, otkrio je za naš portal upravnik pozorišta Branislav Nedić

-Sezonu smo zvanično počeli premijerom naše nove predstave za decu “Kapetan Džon Piplfoks” Duška Radovića u režiji Aleksandra Pejakovića. Nedavno smo proslavili i slavu Pozorišta, tako da smo i smo simbolično označili uzlazak u novu sezonu– kaže Nedić za KruševacGrad.



Tokom oktobra Kruševljani će moći da pogledaju nekoliko predstava Kruševačkog pozorišta kao i nekoliko gostujućih predstava, dok ih početkom novembra očekuje premijera nove predstave “Izbiračica”.

–Očekuje nas početak rada na novoj predstavi, to je Izbiračica Koste Trifkovića, u režiji Vladimira Popadića, a do kraja godine smo planirali i nastavak saradnje sa Fakultetom dramskih umetnosti, koja je veoma značajna i lepa. Najbolji diplomac katedre za režiju sa četvrte godine dobiće priliku da režira u našem pozorištu, u profesionalnim uslovima koji su neophodni za stvaranje jedne nove predstave. Ovo veoma znači mladim ljudima koji su prinuđeni da se sami snalaze i traže sponzore i pozorište koje bi njihov projekat primilo. Mi smo tu da im pomognemo, uz njihove profesore sa katedre -objašnjava on.

Festival predstava za decu “Mali Joakim”, gostovaće u novembru u Kruševačkom pozorištu, po drugi put.

-“Mali Joakim” je pre par godina bio kod nas. On okuplja 16 pozorišta ispod Save i Dunava. Mogu da kažem da nas očekuje puno lepih predstava iz ovog dela Srbije -najavljuje Nedić.

Novoj sezoni, raduju se i glumci i publika, a da li će se sve odvijati kako je planirano, zavisi od epidemiološke situacije.

– Rad u vreme korone je specifičan, do zadnjeg dana se ne zna da li će biti predstave ili ne, jer ako jedan glumac oboli, onda sve propada. Mi se uvek pripremamo kao da će sve biti u redu, naravno, svesni smo rizika, koji postoji, tome se i prilagođavamo. Prošla sezona je krenula optimistično, ali su nas dočekali onaj novembar i decembar, kada je bila dosta loša situacija. Verujem da će ove godine biti bolje. Svi smo iskusniji i svesniji svega, tako da očekujem da će ova godina ipak biti bolja – ističe on.

Iako se prošle godine radilo u neobičnim i nesvakidašnjim uslovima, Kruševačko pozorište iznedrilo je jednu od trenutno najuspešnijih predstava u Srbiji.

–Prošle godine, održavale su se “onlajn probe” tokom rada na predstavi “Za sada je sve OK”, a kao rezultat toga smo dobili predstavu koja je izvanredna i trenutno jedna od najboljih u Srbiji. Učestvovala je na nekoliko festivala, a nedavno je u Nišu osvojila dve nagrade. To sve pokazuje da je i u otežanim uslovima moguće raditi i napraviti nešto vredno. Pozorište je preživelo toliko hiljada godina zato što se prilagođavalo okolnostima, nisu svi periodi bili sjajni, ali je pozorište našlo svoj put da opstane. Ovo što se upravo događa, nekada će neko posmatrati kao poseban deo pozorišne istorije-kaže on.

Podsećamo, oni koji žele da pogledaju neku od predstava u Kruševačkom pozorištu, mogu to da učine uz poštovanje aktuelnih epidemioloških mera. Nošenje maski u pozorištu je obavezno, a kapacitet je i dalje smanjen na pedeset odsto.

M.S.