Konkurs za Svetosavsku nagradu 2026.

Kulturni centar Kruševac dodeljuje godišnju nagradu, kao trajni oblik priznanja pojedincima, za najviša dostignuća u oblasti kulture, prosvete i nauke za grad Kruševac, u cilju isticanja i vrednovanja stvaralaca i njihovog doprinosa u razvoju kulture, umetnosti, prosvete i nauke

Svetosavska nagrada predstavlja priznanje koje se vezuje za vrednosti svetosavlja. Deluje kao podstrek umetniku da, pre svega bude ličnost – stvaralac. Nagrada se sastoji iz Svetosavske povelje i novčane nagrade.

POZIVAMO VAS DA DAVANjEM PREDLOGA POMOGNETE I OMOGUĆITE PREPOZNAVANjE PRAVELIČNOSTI KOJA ĆE OPRAVDATI NAZIV NOSIOCA SVETOSAVSKE NAGRADE.

Vaše predloge sa obrazloženjem možete lično ili poštom dostaviti najkasnije do naznačenog roka. Konkurs je otvoren od 8. do 30. decembra 2025, u prostorijama Kulturnog centra, Topličina 2, svakog radnog dana dok traje rok za dostavljanje predloga, u vremenu od 8-15 sati ili poštom na adresu Kulturni centar Kruševac, Topličina 2.

Nagrada za najviša dostignuća u kulturi grada Kruševca biće uručena na svečanoj akademiji koju

organizuju Pravoslavna eparhija kruševačka i Kulturni centar Kruševac.