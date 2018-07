Konkurs za švajcarsku podršku socijalno inovativnim projektima ističe 3. avgusta

Rok podnošenje prijava za javne pozive za socijalno inovativne projekte, koje finansira Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO, ističe 3. avgusta 2018 godine, do kada zainteresovane organizacije civilnog društva i lokalne samouprave sa programske teritorije koja obuhvata i Rasinski okrug, mogu predložiti projekte usmerene na potrebe ranjivih grupa i njihovo socijalno uključivanje

Kroz javni poziv namenjen civilnom sektoru, u kom pravo učešća imaju organizacije sa iskustvom u sprovođenju projekata usmerenih ka ranjivim grupama, program će podržati do 25 organizacija za sprovođenje projekata u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra.

S druge strane, program će kroz drugi poziv pružiti tehničku podršku, a zatim i sredstva za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom za najviše 10 lokalnih samouprava iz programske oblasti koje pripadaju III i IV grupi prema stepenu razvijenosti.

Ukupna vrednost fonda za podršku socijalno inovativnim projektima iznosi 420.000 evra.

Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu programa i stranici „Konkursi“: www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi.

Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO treba da doprinese poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešće stanovništva u procesima donošenja odluka.

Aktivnosti Swiss PRO, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije, Vlada Švajcarske podržava sa ukupno 5,8 miliona evra. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

