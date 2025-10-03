Konkurs za profesionalne vojnike – za tenkovske i mehanizovane jedinice Vojske Srbije

Vojska Srbije je raspisala konkurse za prijem novih profesionalnih vojnika u tenkovske i mehanizovane bataljone, kao i u vodove besposadnih platformi u komandnim bataljonima Kopnene vojske. Prijave su otvorene do 15. novembra, a konkurs je namenjen državljanima Republike Srbije do 30 godina koji žele karijeru u vojsci i priliku da rade sa savremenom vojnom tehnikom

Kandidati koji se prijave dobijaju mogućnost zaposlenja sa beneficiranim radnim stažom, kvalitetnim vojnim zdravstvenim osiguranjem za sebe i članove porodice, kao i stalnim usavršavanjem i napredovanjem u službi. Konkurs obuhvata različite formacijske pozicije, uključujući vozače i nišandžije tenkova M-84 i T-72MS, vozače i operatore borbenih vozila pešadije, te vozače-izviđače u vodovima besposadnih platformi. Mogu se prijaviti i mladići i devojke, bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem.

Vojnici koji budu primljeni radiće na modernizovanoj i savremenoj tehnici, uključujući tenkove, oklopna borbena vozila i besposadne platforme, u jedinicama i garnizonskim mestima za koja su se prijavili. Zainteresovani kandidati mogu konkurisati za prijem u Prvu, Drugu, Treću i Četvrtu brigadu kopnene vojske, kao i u Tenkovski bataljon T-72M. Mesta službovanja uključuju Novi Sad, Sremsku Mitrovicu, Bačku Topolu, Kraljevo, Novi Pazar, Niš, Kuršumliju i Vranje.

Kandidati koji ispune opšte i posebne uslove biće upućeni na testove zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, a proći će i bezbednosnu proveru. Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora na period do tri godine i naknadnog obnavljanja.

J.S.