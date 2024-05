Danas je održana konferencija za novinare u GO SNS Kruševac, a teme konferencije bile su Rezolucija o genocidu u Srebrenici, formiranje nove odborničke grupe i planovi za razvoj grada

Na konferenciji je govorila predsednica Saveta za informisanje ove stranke u Kruševcu Katarina Anđelković.

-U istoriji će ostati upamćen dan kada je pred moćnim zapadnim silama jedna mala Srbija pokazala herojski otpor u Ujedinjenim nacijama protiveći se usvajanju sramne Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Rezolucija o Srebrenici usvojena je sa 84 glasa za, od 193 država članica Ujedinjenih nacija. Dakle, većina zemalja članica UN nije podržala rezoluciju o Srebrenici. Oni koji Srbiji ne misle dobro očekivali su daleko veću podršku, pa su sada razočarani debaklom Rezolucije, a kao što je i sam predsednik Vučić istakao, stojimo snažno i ponosno i ništa nas nije moglo bolje ujediniti od ovoga- ističe Anđelković.

Odbornici Srpske napredne stranke formirali su još jednu odborničku grupu na lokalu pod nazivom „Aleksandar Vučić- Kruševac sutra“, kako bi olakšali rad odbornika.

-Nije istina kako tvrdi dušebrižnička opozicija da smo se svađali i podelili, ali je istina da ćemo sada umesto dva imati po četiri minuta za replike, pa ćemo još detaljnije raskrinkavati njihove laži- rekla je Anđelković i nastavila: -Građani Kruševca svakako imaju prilike da vide ko se bori za naš grad i ko ga je preporodio. Još jednu nedelju za nama proveli smo radno i na terenu sa našim sugrađanima, jer sigurniji, stabilniji, jači i bolji Kruševac je naš zajednički cilj, a to možemo postići samo apsolutnom podrškom našem predsedniku Aleksandru Vučiću- kazala je ona i pozvala građane u opštinama gde se održavaju lokalni izbori da izađu na iste i podrže listu „Aleksandar Vučić- Srbija sutra“.

-Jedino naša lista može obezbediti sigurnu budućnost Srbije kroz realizaciju vizije koju je politika predsednika Vučića kreirala, a mi u Kruševcu na čelu sa Bratislavom Gašićem počeli da realizujemo. Urađeno je puno i Kruševljani to najbolje znaju. To ne žele da priznaju samo oni zlonamerni i oni koji više nisu u prilici da lično profitiraju onako kako su to radili do dolaska SNS- a na vlast, pa sad pate za tim davno prošlim vremenima- zaključuje Anđelković.

Mnogo toga je urađeno ali tek predstoji veliki posao: rekonstrukcija Opšte bolnice Kruševac, izgradnja Regionalnog industrijsko- tehnološkog parka, novi fakulteti, nova Hala sportova, istočna obilaznica…

-O tome da će Kruševac izaći na auto- put smo ranije mogli samo da sanjamo, a danas snove ostvarujemo- rekla je na današnjoj konferenciji predsednica Saveta za informisanje SNS Kruševac Katarina Anđelković.

O. Milićević