Konferencija „Od ideje do uspeha – uloga inovacionog ekosistema“ u Biznis inkubatoru

U Biznis inkubatoru biće održana konferencija pod nazivom „Od ideje do uspeha – uloga inovacionog ekosistema“, koja je zakazana za petak, 26. decembar 2025. godine, sa početkom u 11.00

Konferencija je namenjena preduzetnicima, startapovima, mladima sa poslovnim idejama, kao i svima koji su zainteresovani za razvoj inovacija i unapređenje preduzetničkog ambijenta. Tokom događaja biće reči o značaju inovacionog ekosistema, podršci razvoju ideja i putu od početne zamisli do uspešnog poslovanja.