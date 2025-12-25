Konferencija „Od ideje do uspeha – uloga inovacionog ekosistema“ u Biznis inkubatoru

Postavljeno: 25.12.2025

U Biznis inkubatoru biće održana konferencija pod nazivom „Od ideje do uspeha – uloga inovacionog ekosistema“, koja je zakazana za petak, 26. decembar 2025. godine, sa početkom u 11.00

Konferencija je namenjena preduzetnicima, startapovima, mladima sa poslovnim idejama, kao i svima koji su zainteresovani za razvoj inovacija i unapređenje preduzetničkog ambijenta. Tokom događaja biće reči o značaju inovacionog ekosistema, podršci razvoju ideja i putu od početne zamisli do uspešnog poslovanja.

