Konferencija GO SNS-a o dnevnom redu sutrašnje sednice Skupštine grada

Održana je redovna konferencija za medije Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu povodom predstojeće sednice Skupštine grada, koja je zakazana za sutra sa početkom u 10 časova

Tom prilikom je govorio šef odborničke grupe GO SNS-a, Zoran Tomić koji je naveo da će na sednici biti razmatran niz izveštaja i akata važnih „za dalji razvoj našeg grada i podizanje životnog standarda“.

Tomić je dodao da se najvažnija tačka odnosi na program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Grada i odluku utvrđivanja prava odluke roditelj-negovatelj na mesečnu naknadu.

– Za sledeću godinu planirano je udvostručenje budžeta za socijalna davanja, jer nam je cilj da više nemamo liste čekanja za korišćenje usluga koje je Grad ranije pružao u ovom aspektu. Tu govorimo pre svega o gerontodomaćicama čija ćemo primanja uvećati i povećati broj lica koja će biti angažovano, kao i o usluzi ličnog pratioca gde će se povećati broj angažovanih lica na preko 150, kao i iznos primanja na iznos minimalne zarade.

Predlog roditelj-negovatelj je kreiran prema modelu grada Bora koji je nedavno usvojen i u Leskovcu i Sremskoj Mitrovici, naveo je Tomić:

– Cilj nam je da obuhvatimo sve porodice koje imaju decu sa 100-postotnim invalidnošću ili 70 odsto po dva ili više osnova i pomognemo da roditelji koji se staraju o toj deci ostvare minimalnu zaradu uvećanu za 5 odsto uz plaćene poreze i doprinose. Prava će moći da ostvaruju od iduće godine, a procenjujemo da je oko 150 takvih porodica u našem gradu.