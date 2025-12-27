Koncertno obeležen kraj rekonstrukcije bioskopske sale Doma kulture u Aleksandrovcu

U novoj rekonstruisanoj sali Doma kulture „Milosav Buca Mirković“ održano je veče arija i solo pesama za sva vremena

Koncertnu seriju otvorila je sopran Ana Cvetković Stojnić, uz klavirsku pratnju Vladimira Stojnića. U ambijentu savremeno uređenog prostora, uz odličnu akustiku i prijatan enterijer, ljubitelji klasične muzike uživali su u izvedbama najlepših operskih arija i poznatih kompozicija.

Sala Doma kulture, koja je nedavno završena, odličan je prostor za raznovrsne kulturne sadržaje. Rekonstruisana je zahvaljujući podršci Ministarstva kulture, u okviru nacionalnog programa „Gradovi u fokusu“. Uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike za energetsku sanaciju objekata od javnog značaja, zamenjena je stolarija na jednom delu ove ustanove kulture.

Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović tim povodom izjavila je:

– Uspešno smo završili projekat zamene podnih obloga i sedišta, koje nam je finansiralo Ministarstvo kulture – istakla je Paunović i zahvalila se ministarstvu što je prepoznalo važnost i veličinu ovog projekta koji ima značaj, ne samo za građane opštine Aleksandrovac, već i celog Rasinskog okruga.

– Imamo podršku i Ministarstva rudarstva i energetike, koje je podržalo naš projekat prošle godine, a dobili smo ove godine podršku za drugu fazu energetske sanacije javnih objekata, gde ćemo nastaviti zamenu stolarije na celom objektu. Za ove dve godine smo uložili oko 40 miliona dinara. I opština sufinansira neke projekte, a uskoro ćemo u bioskopskoj sali imati i bolje grejanje ugradnjom kotla na gas. U toku novogodišnjeg programa, naša sala će biti otvorena za najmlađe sugrađane. Predviđene su dečje predstave, tako da se nadam da će se i njima dopasti ova promena koja je očigledna. Nadamo se da ćemo i u budućem periodu imati još bolju saradnju sa ministarstvima i učiniti da ovaj objekat bude još posećeniji. Uređenje je značajno unapredilo uslove za nastupe izvođača, ali i komfor publike, a Dom kulture dobio je moderan i reprezentativan izgled – rekla je predsednica Paunović.

Film u klasičnoj muzici – Đorđe Milošević violončelo i Dragoš Holclajtner, klavirski saradnik očekuju ljubitelje večeras u 18 časova. Selektor programa je Marko Aleksić, kompozitor.

Svi koncerti su podržani projektom po Konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije za 2025. godinu.

Ulaz na koncerte je besplatan.

O. M.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac