Koncert učenika muzičke škole u Brusu 18. decembra
Postavljeno: 13.12.2025
Polaznici muzičke škole „Stevan Hristić“ Kruševac – izdvojeno odeljenje u Brusu održaće tradicionalni prednovogodišnji koncert u četvrtak, 18. decembra u velikoj sali Centra za kulturu Brus sa početkom u 18 časova
Nastupiće učenici osnovne muzičke škole sa odseka violine, harmonike, klavira, srpskog tradicionalnog sviranja i srpskog tradicionalnog pevanja.
Publika će biti u prilici da čuje soliste, duo, hor i orkestar škole u izvođenju dela klasične muzike, srpske tradicionalne muzike, kao i u izvođenju obrada popularnih pesama.
Izvor: Muzička škola Brus
Foto: Brus online
