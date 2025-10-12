Koncert „Snove snivam“ u Mozaik sali Gradske uprave

U ponedeljak, 13. oktobra u 19 časova u Mozaik sali Gradske uprave Kruševac biće održano autorsko veče solo pesama i dueta kompozitora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog pod nazivom „Snove snivam”

Koncert će održati sopran izvanrednog talenta Milena Damjanović uz pratnju Milivoja Veljića na klaviru. Organizator događaja je Kulturni centar Kruševac.

Izbor pesama je načinjen tako da odgovara najrazličitijoj publici, od muzičkih stručnjaka do ljubitelja muzike.

Publika će biti u prilici da čuje stihove najznačajnijih srpskih pesnika od 19. veka do današnjih dana na koje je Rasinski komponovao solo pesme i vokalnu muziku.

O. M.

Foto: Facebook/ Kulturni centar Kruševac