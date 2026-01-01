Koncert Sanje Vučić na Prazničnom trgu 10. januara

Na Prazničnom trgu u Kruševcu, u subotu 10.01.2026. godine, biće održan koncert popularne pevačice Sanje Vučić, sa početkom u 19 časova

Očekuje se veče ispunjeno dobrim raspoloženjem, snažnom energijom i najvećim hitovima jedne od najpoznatijih domaćih muzičkih zvezda.

Sanja je rođena 8. avgusta 1993. u Kruševcu. Poznata je po tome što je bila glavni vokal rege sastava ZAA. Nastupila je na Evroviziji 2016. sa pesmom „Goodbye (Shelter)“. Kasnije je postala članica popularne ženske grupe Hurricane (Evrovizija 2021. sa pesmom „Loco Loco“), sa kojom je ostvarila veliku popularnost hitovima poput „Favorito“. Uspešnu solo karijeru započela je 2022. sa singlovima „Omađijan“ i „Đerdan“.

Za sebe tvrdi da je „lokal patriota” i često sa ponosom ističe da je Kruševljanka.

Koncert organizuju Grad Kruševac, Turistička organizacija grada Kruševca i JP Poslovni centar, u okviru bogatog zimskog i prazničnog programa namenjenog svim generacijama.

O. M.

Foto: arhiva Grad