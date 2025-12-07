Koncert „Mitsko biće“ u AKC Gnezdo 12. decembra

U petak, 12. decembra, od 21h u AKC Gnezdo nastupiće beogradski indie-rock bend „Mitsko biće“.

Bend „Mitsko biće“ je prvobitno nastao 2019. kao muzičko-vizuelni bedroom projekat Jovana Ilića iz Zemuna. Od 2023. rade kao bend u postavi Jovan Ilić (gitara, vokal), Andrijana Manojlović (klavijature, vokal), Nemanja Đorđević (bubnjevi) i Boris Milanović (bas gitara). U junu 2025. su samostalno objavili debi album „Došlo vreme da se Biće menja“ sa koga će uživo u Kruševcu predstaviti većinu pesama, kao i niz zapaženih singlova sa prethodnog izdanja Mitskog Bića – EP „Tužne pesme u slatko-kiselom sosu” nastao u saradnji sa bendom Kineski restoran.

Ulaz je na donacije. Prikupljeni novac biće utrošen na putne troškove benda.

Foto: Miloš Radovanović