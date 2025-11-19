Koncert „Intimna hronika“ večeras u Maloj sali Kruševačkog pozorišta
Postavljeno: 19.11.2025
Ljubitelje umetničke muzike večeras očekuje zanimljiv muzički događaj u Maloj sali Kruševačkog pozorišta
U 18 časova biće održan koncert „Intimna hronika“, delo priznatog srpskog kompozitora Miloša Raičkovića
Kompoziciju će izvesti pijanistkinja Nataša Mitrović, poznata po svom suptilnom interpretativnom stilu.
Organizatori događaja su Kulturni centar Kruševac i Organizacija muzičkih autora Srbije “Sokoj”.
