Koncert „Intimna hronika“ večeras u Maloj sali Kruševačkog pozorišta

Ljubitelje umetničke muzike večeras očekuje zanimljiv muzički događaj u Maloj sali Kruševačkog pozorišta

U 18 časova biće održan koncert „Intimna hronika“, delo priznatog srpskog kompozitora Miloša Raičkovića

Kompoziciju će izvesti pijanistkinja Nataša Mitrović, poznata po svom suptilnom interpretativnom stilu.

Organizatori događaja su Kulturni centar Kruševac i Organizacija muzičkih autora Srbije “Sokoj”.