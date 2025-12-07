Konačno pobeda fudbalera Napretka

U 18. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri kruševačkog superligaša savladali su Železničar iz Pančeva sa 2:1

Pančevačka „dizelka” odlično „vozi” u ovoj sezoni. Pre gostovanja pod Bagdalom Železničar je bio četvrti na superligaškoj tabeli i sa te strane mogao se smatrati za favorite. Kruševljani, međutim, vise nisu imali pravo na kiks. I bez obzira što su desetkovani povredama, upisali su konačno drugu prvenstvenu pobedu – 2:1. Od starta utakmice nametnuli su se na terenu, atakovali ka golu Popovića, koji je kapitulirao prvi put u 32. minutu. Vulić je proigrao Lutovca, usledio je centaršut, a u gužvi se najbolje snašao Šarić i smestio loptu u mrežu – 1:0! U nadoknadi vremena u prvom poluvremenu, posle većanja u VAR sobi i pošto je otišao da pogleda snimak, sudija Ilić je pokazao na belu tačku u korist Železničara. Šta se desilo: Jusif je centrirao, golman Savić nogom intervenisao kako bi izbacio loptu, na koju je krenuo i Džasper i pao… na kraju Džasper je postavio loptu na belu tačku i promašio ceo gol.

Na 2:0 podigao je Majdevac, posle lepe akcije u 66. minutu, međutim, vrlo brzo su se gosti vratili u igru. Dobili su novu šansu iz penala, a prethodno je Hajdin oborio Pirgića. Odgovornost je preuzeo Grgić i smanjio na 2:1. Pokušavali su gosti u finišu, a sudija je produžio utakmicu čak osam minuta, da stignu do poravnanja, bar boda – kao u prvom ovojesenjem odmeravanju snaga u Pančevu, ali – nisu uspeli.

U sledećem kolu Kruševljane očekuje gostovanje na Topčiderskom brdu, kod Partizana.