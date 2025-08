Komunalna milicija: U toku kontrola parkinga i kafića

Tokom letnjih meseci, kada su ljudi više na otvorenom, Komunalna milicija često ima povećanu aktivnost. To uključuje nadzor javnih prostora, a u toku je i kontrola nepropisnog parkiranja i rada kafića

– Problemi su najčešće u užem gradskom jezgru kada moramo da primenimo neke odredbe koje nisu popularne. Kazne nisu velike ako kažnjavamo počinioce koji nisu propisno parkirani. U određenim situacijama kada je zauzeto parking mesto koje je rezervisano za invalide, poslovne i druge subjekte onda moramo da odnosimo vozila paukom – izjavila je za medije načelnica komunalne milicije Ivana Antić.

U letnjim mesecima intenzivira se i provera ugostiteljskih objekata i emitovanje buke.

– Kontrola se sprovodi nasumično, ne planira se unapred. Vodimo računa da radno vreme bude do ponoći, a vikendom i praznicima do 1 čas iza ponoći. U letnjim baštama vrlo često se emituju muzički sadržaji. Građani nam često to prijavljuju. U letnjem periodu bašte mogu raditi radnim danima do 23 časa, a vikendom i državnim praznikom do 1 sat iza ponoći – navodi Antić.

Za kontrolu jačine zvuka u ugostiteljskim objektima koristi se fonometar:

– Buka se meri izvan ugostiteljskog objekta. Milicioneri su obučeni i znaju kako se time rukuje i koje su vrednosti koje prekoračuju granice i gde dolazi do prekršajnog kažnjavanja.

Kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata prvenstveno vrši komunalna inspekcija uz podršku i saradnju patrole komunalne milicije i interventne jedinice policije.

Foto: Screenshot YouTube RTK