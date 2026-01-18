Komedija „Samo neka ide redom“ Kruševac Geta ponovo u Kruševacu
Postavljeno: 18.01.2026
Popularna grupa Kruševac Geto ponovo će stati pred publiku Kruševačkog pozorišta sa svojom novom i izuzetno gledanom komedijom „Samo neka ide redom“. Zbog velikog interesovanja i rasprodatog prethodnog izvođenja, ova predstava biće odigrana po drugi put, 23. januara
Kruševac Geto, poznat po prepoznatljivom humoru i temama koje publika lako prepoznaje iz svakodnevice, donosi komediju ispunjenu smehom, duhovitim dijalozima i situacijama koje na šaljiv način oslikavaju savremeni život.
Nova predstava „Samo neka ide redom“ već je na prvom izvođenju izazvala odlične reakcije publike i karte su bile vrlo brzo rasprodate, što je bio razlog da se organizuje još jedan termin.
