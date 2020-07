Komarci okupirali grad, hoće li ih drugi tretman oterati?

Osim što ubod komarca izaziva svrab kod nekih su moguće i alergijske reakcije, a ono što posebno brine je groznoca Zapadnog Nila, infektivno oboljenej koje se na ljude i životinje prenosi ubodom zaraženog komarca. Groznica Zapadnog Nila prvi put je u Srbiji registrovana 2012.godine, a najviše obolelih u umrlih zabeleženo je godinu kasnije, kada je 303-je ljudi obolelo, a umrlo 35-oro. Prema podacima kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, na području Rasinskog okruga, virus Zapadnog NIla prvi put je registrovan pre dve godine, kada je obolelo devet osoba, sa jednim smrtnim ishodom koji se može dovesti u vezu sa obolevanjem od groznice Zapadnog Nila. Kod oko 80 odsto inficiranih virus protiče asimptomatski, a inficirana osoba nakon toga stiče imunitet na taj virus. Blaga klinička slika sa glavoboljom, mučninom i povraćanjem javlja se kod oko 20 odsto zaraženih, gde je u retkim slučajevima to praćeno otokom limfnih žlezda ili osipom na ležima, stomaku i grudima. Samo u veoma retkim slučajevima dolazi do komplikacija koje zahtevaju hospitalizaciju, a prate ih simptomi poput glavobolje, dezorjentisanosti, ukočenog vrata, kome, slabosti mišića, paralize. Simptomi groznice Zapadnog Nila nastaju tri do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca, da do razvoja teške kliničke slike dolazi kod jednog obolelog na 150 inficiranih, uglavnom kod osoba starijih od 60 godina i onih koje boluju od nekih hroničnih bolesti. Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom komarca, glavni rezervoar zaraze su različite vrste ptica, ne prenosi se sa čoveka na čoveka, a samo u retkim sličajevima može se preneti transfuzijom zaražene krvi, transplatacijom tkiva zaraženih osoba, te za zaražene majke na dete tokom dojenja. Specifična terapija za zaražene ne postoji, kao ni vakcina protiv groznice Zapadnog Nila.