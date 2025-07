Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15:00 bez vode će biti naselje Kolonija, 14. oktobar i selo Šanac, a do 14.00 – Pećka (od Prvomajske do Vojvode Mišića), deo Vojvode Mišića, Kralja Milutina i Nušićeva ulica u Kruševcu.

Danas nema planiranih isključenja struje.