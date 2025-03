Kolonija, Dedina i Šanac bez vode 

Zbog radova na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova bez vode će biti naselje Kolonija 14. oktobra, selo Dedina (ulice Rastka Petrovića, Sibinjanin Janka, Save Mrkalja i prateće ulice) i Šanac.

Istovremeno, bez struje će ostati Ulica Cara Lazara (od broja 164 do 212) u periodu od 9:00 do 10:30, dok će od 9:00 do 14:00 bez napajanja biti deo sela Modrica (prema Golovodu i vikend naselje) i Veliko Golovode (prema Modrici). Od 11:00 do 12:30 struje neće biti u selu Trmčare (prema domu), a od 12:30 do 14:00 od Ribara prema Grevcima.

U toku dana će Gradska toplana raditi na reparaciji izmenjivača toplote u ulici Dvanaestog pešadijskog puka br. 2 ( D1 ). Oko 11 časova biće odrađene i dve intervencije u okviru komora Nemanjine ulice u kojoj će privremeno doći do obustave u snabdevanju.

U ostalim delovima grada vrši se redovna isporuka toplotne energije.