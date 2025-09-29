Kolo srpskih sestara u oktobru organizuje „Dečiju nedelju“

Nakon obeležavanja slave Male gospojine, kruševačko udruženje Kola srpskih sestara, priprema realizaciju brojnih aktivnosti u oktobru

Oktobar je mesec, u kome se održava „Dečija nedelja”, ali i mesec koji je posvećen starim licima.

– Obilazimo naše sugrađane u Gerontološkom centru. Volimo sa njima da se družimo, a oni nas rado očekuju i dobri su domaćini. Poklone ćemo podeliti na „Dečijoj nedelji“. Ove godine obići ćemo školu „Veselin Nikolić“ i školu „Vasa Pelagić“ u Padežu – istakla je članica Kola srpskih sestara Vesna Bogdanović.

Jedna od akcija koju je Kolo srpskih sestara organizovalo je i donacija za specijalnu bolnicu u Kovinu koja broji 300 korisnika sa posebnim potrebama. U saradnji sa bankom hrane i kompanijom Adele Srbija u oktobru će biti organizovana akcija prikupljanja osnovnih životnih namirnica.

– Akcija prikupljanja osnovnih životnih namirnica biće organizovana od 10. do 12. oktobra u Maksi marketu preko puta bazena. Apelujem na naše sugrađane da nam daruju životne namirnice kako bi mi posle podelili pakete našim sugrađanima kojima je to najpotrebnije.

Članice Kola srpskih sestara očekuje okupljanje u Požarevcu. Prikupljena sredstva biće namenjena za humanitarne svrhe. Ove godine članice Kola srpskih sestara pomogle su manastir Svete Petke Izvorske kod Paraćina.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK