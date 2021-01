Akcija prikupljanja pomoći za brojna poplavljena domaćinstva na jugu Srbije je u kruševačkom Kolu srpskih sestara u toku. Kruševačko Kolo je akciju pokrenulo na molbu Kola srpskih sestara iz Leskovca, koje uz podršku niške Eparhije, prikuplja flaširanu vodu i životne namirnice

Akciju su podržali Eparhija kruševačka, uz blagoslov episkopa kruševačkog Davida, i saborna crkva Svetog Đorđa.

– Svi koji mogu i žele da doniraju pomoć ugroženima to mogu da učine od danas (četvrtak) do subote, od 7 do 19 časova u porti saborne crkve Svetog Đorđa, a u periodu od 12 do 17 časova u prostorijama Kola srpskih sestara, ulica Majke Jugovića br.1 – obaveštavaju iz ovdašnjeg Kola.

J.B.

Kolo i Eparhija prikupljaju pomoć za poplavljene na jugu Srbije

