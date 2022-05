Koliko košta priprema za maturu – Kao letovanje za jednu do dve osobe

Dok školarci već maštaju o letnjem raspustu, misli maturanata osnovnih i srednjih škola usredsređene su na uspešno polaganje prijemnog ispita i proslavu maturske večeri. Elegantne toalete iz izloga, već mesecima unazad, podsećaju nas na blizinu važnog događaja. Gruba računica pokazuje da je za ovo nezaboravno veče potrebno izdvojiti od 25 hiljada dinara do čak 70 hiljada dinara, što je u rangu pristojnog letovanja za jednu ili dve osobe.

Zbog visokih troškova priprema mature, mnogi roditelji smatraju da je proslava izgubila pravi smisao i da se svela na puko dokazivanje i nadmetanje. Ovaj izdatak neostvarljiv je za veliki broj porodica, te se neretko dešava da deo maturanata ne ode na proslavu. Mladi često nisu svesni trenutne krize, pa biraju najskuplje aranžmane u hotelima, popularne bendove i voditelje, dok je skupa toaleta postala nepisano pravilo.

– Nažalost, društvo je nametnulo neke norme, a deci je teško objasniti da se sve to može pripremiti za manje novca. Sve me ovo čeka sledeće godine – rekla je Marija Ilić (44), mama budućeg maturanta.

Dileme za odevnu kombinaciju podjednako su prisutne kod devojaka i mladića, pa se u potragu za idealnim toaletama često odlazi u veće gradove.

– Izbor svečanih haljina u Kruševcu je mali, pa se devojke plaše da će još neka maturantkinja odabrati istu haljinu. Zato često odlaze u veće gradove gde je ponuda mnogo veća – objašnjava radnica u jednoj ovdašnjoj radnji.

Može se reći da je kod devojaka priprema složenija i komplikovanija. Treba zakazati frizera, šminkera, kozmetičara, kupiti garderobu, cipele, torbicu i nakit. Najčešće biran odevni predmet je haljina, ali su takođe traženi kombinezoni i elegantni kompleti. Cene variraju u zavisnosti od brenda, materijala, kroja i dezena. Za haljine i kombinezone treba izdvojiti od 3.000 do čak 20.000 dinara. Deo devojaka odlučuje se za šivenje haljina po meri. Usluga iznosi od 7.000 do 12.000 dinara, i ona ne obuhvata kupovinu materijala, ukrasa i drugih neophodnih sitnica. Cipele se moraju uklopiti uz garderobu i u zavisnosti od brenda, kreću se od 4.000 do 10.000 dinara. Kod malih maturantkinja popularne su patike, najčešće starke, koje takođe koštaju više od 10.000 dinara.

– Devojčice danas inspiraciju traže od poznatih ličnosti na društvenim mrežama, a veliki broj roditelja nije u mogućnosti da sve to finansijski isprati. Uglavnom kupuju cipele sa visokom štiklom koje služe samo za slikanje. Posle se preobuju i do kraja večeri budu u udobnijim sandalama ili baletankama – kaže na osnovu iskustva radnica u prodavnici obuće.

Profesionalno šminkanje i odlazak manikiru godinama se već smatra obaveznom stavkom. U zavisnosti od željene usluge, cene šminkanja se kreću od 3.000 do 6.000 dinara, a za manikir od 1.000 do 4.000 dinara. Za pranje i feniranje kose potrebno je izdvojiti oko 800 dinara, dok je za modernije frizure potrebno i do 5.000 dinara.

– Ćerku će našminkati drugarica, a frizera smo zakazali pre desetak dana. Drugo dete studira u Beogradu, pa su nam troškovi ovog meseca ogromni – rekla je S.S. (48).

Obavezni detalj je torba, koja može koštati od 2.000 do 15.000 dinara. Cena nakita je različita, pa za bižuteriju treba dati od 200 do 2.000 dinara, a za nakit od srebra i zlata i do nekoliko hiljada.

Mladići se uglavnom dvoume između svečanog odela i sportske elegancije. Cene odela kreću se od 9.000 do 17.000 dinara, dok je za ona šivena po meri potrebno nekoliko hiljada više. Za kožne cipele ili brendirane patike treba dati od 6.000 do 12.000 dinara.

– Moj sin završava osmi razred i za maturu nije želeo da obuče odelo. Kupili smo košulju i pantalone, a cipele ćemo naći ovog vikenda. Nije birao skupe stvari, pa će dobiti veći džeparac – rekao Aleksandar Nešić (50).

Cene košulja, dugih i kratkih rukava, kreću se od 1.500 do 6.000 dinara, dok za dobar sako treba izdvojiti od 5.000 do 10.000 dinara. Ne treba zaboraviti ni aksesoare poput kravata i leptir mašni čije su cene u rasponu od 1.000 do 5.000 dinara. Odličan detalj mogu biti kaiš, tregeri ili sat za koje je potrebno nekoliko hiljada dinara.

Ne treba zaboraviti i novac za fotografije, video snimke, taksi, kao i džeparac za popularne “after-party” žurke.

