Koliko ekipe JKP Kruševac pred 14. oktobar rade na uređenju grada?

Čiste se i peru gradske ulice i trgovi, menjaju se cvetni rasadi na svim javnim zelenim površinama, kao i na svim kružnim tokovima i dotrajali mobilijar, a ekipe Javnog komunalnog preduzeća rade na zameni osušenih biljaka i obnovi travnjaka

– Sva naša vozila i ekipe su na terenu. Uveliko se radi na zameni cvetnog rasada na svim javnim zelenim površinama i kružnim tokovima. Uveliko se radi na mašinskom i ručnom čišćenju. Rade se trase Dedina – Golovode – Veliki Šiljegovac. Uređujemo i vršimo zamenu dotrajalih mobilijara. Trenutno se privode kraju radovi na parternom uređenju u Bronksu. Radi se i parterno uređenje spomen kompleksa u Dedini, kao i u Sušici – izjavila je direktorka JKP Kruševac za RTK Milena Radovanović.

Uskoro će Javno komunalno preduzeće Kruševac da organizuje jesenju akciju čišćenja grada.

– Mi dva puta godišnje organizujemo akciju čišćenja grada, kako prolećnu tako i jesenju. U narednom periodu građani će blagovremeno biti obavešteni kog dana će početi jesenja akcija čišćenja grada, kako bi na vreme mogli da izbace kabasti otpad – rekla je Radovanović.

I dalje je veoma aktuelan problem divljih deponija.

– U saradnji sa Gradskom upravom i Ministarstvom zaštite životne sredine sprovodimo projekat čišćenja divljih deponija. Divljih deponija ima kako u samom gradu, tako i u seoskim mesnim zajednicama: Parunovcu, Panjevcu, Velikom Šiljegovcu, Kukljinu, oko makrešanskog i mudrakovačkog groblja… Bez pomoći naših sugrađana nećemo moći da sprovedemo ovu akciju za lepši i čistiji grad – navodi Radovanović.

Ekipe JKP Kruševac zameniće sva stabla i biljke koje su se osušile u vrelim letnjim mesecima i obnoviti travnjake.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK