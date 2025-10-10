Koliko ekipe JKP Kruševac pred 14. oktobar rade na uređenju grada?

Postavljeno: 10.10.2025

Čiste se i peru gradske ulice i trgovi, menjaju se cvetni rasadi na svim javnim zelenim površinama, kao i na svim kružnim tokovima i dotrajali mobilijar, a ekipe Javnog komunalnog preduzeća rade na zameni osušenih biljaka i obnovi travnjaka

Sva naša vozila i ekipe su na terenu. Uveliko se radi na zameni cvetnog rasada na svim javnim zelenim površinama i kružnim tokovima. Uveliko se radi na mašinskom i ručnom čišćenju. Rade se trase Dedina – Golovode – Veliki Šiljegovac. Uređujemo i vršimo zamenu dotrajalih mobilijara. Trenutno se privode kraju radovi na parternom uređenju u Bronksu. Radi se i parterno uređenje spomen kompleksa u Dedini, kao i u Sušici – izjavila je direktorka JKP Kruševac za RTK Milena Radovanović.

Uskoro će Javno komunalno preduzeće Kruševac da organizuje jesenju akciju čišćenja grada.

Mi dva puta godišnje organizujemo akciju čišćenja grada, kako prolećnu tako i jesenju. U narednom periodu građani će blagovremeno biti obavešteni kog dana će početi jesenja akcija čišćenja grada, kako bi na vreme mogli da izbace kabasti otpad – rekla je Radovanović.

I dalje je veoma aktuelan problem divljih deponija.

U saradnji sa Gradskom upravom i Ministarstvom zaštite životne sredine sprovodimo projekat čišćenja divljih deponija. Divljih deponija ima kako u samom gradu, tako i u seoskim mesnim zajednicama: Parunovcu, Panjevcu, Velikom Šiljegovcu, Kukljinu, oko makrešanskog i mudrakovačkog groblja… Bez pomoći naših sugrađana nećemo moći da sprovedemo ovu akciju za lepši i čistiji grad – navodi Radovanović.
Ekipe JKP Kruševac zameniće sva stabla i biljke koje su se osušile u vrelim letnjim mesecima i obnoviti travnjake.

