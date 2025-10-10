Kolika je nezaposlenih u Rasinskom okrugu?

Na evidenciji nezaposlenih u Rasinskom okrugu tokom septembra nije bilo većih promena u odnosu na prethodni mesec, istakla je savetnik filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu, Ana Bacić

Prema najnovijim podacima, na teritoriji Rasinskog okruga evidentirano je 14.137 nezaposlenih lica, dok se na području grada Kruševca nalazi 6.349 osoba bez posla. Najtraženija zanimanja i dalje su zanatske struke, dok su poslodavci u septembru i tekućem mesecu najviše iskazivali potrebu za magacionerima.

Bacić je podsetila i da je konkurs za Javne radove bio otvoren do 3. oktobra, a reč je o privremenim i povremenim poslovima sa kraćim rokom trajanja, namenjenim pre svega teže zapošljivim kategorijama stanovništva.

Za vreme trajanja ovih radova angažovani će primati novčanu naknadu od 47.000 dinara, uz obezbeđen prevoz, a poslovi će se realizovati u okviru redovnih aktivnosti dva javna preduzeća – „Vodovod Kruševac“ i „Javno komunalno preduzeće Kruševac“.