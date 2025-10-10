Kolika je nezaposlenih u Rasinskom okrugu?

Postavljeno: 10.10.2025

Na evidenciji nezaposlenih u Rasinskom okrugu tokom septembra nije bilo većih promena u odnosu na prethodni mesec, istakla je savetnik filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu, Ana Bacić

Prema najnovijim podacima, na teritoriji Rasinskog okruga evidentirano je 14.137 nezaposlenih lica, dok se na području grada Kruševca nalazi 6.349 osoba bez posla. Najtraženija zanimanja i dalje su zanatske struke, dok su poslodavci u septembru i tekućem mesecu najviše iskazivali potrebu za magacionerima.

Bacić je podsetila i da je konkurs za Javne radove bio otvoren do 3. oktobra, a reč je o privremenim i povremenim poslovima sa kraćim rokom trajanja, namenjenim pre svega teže zapošljivim kategorijama stanovništva.

Za vreme trajanja ovih radova angažovani će primati novčanu naknadu od 47.000 dinara, uz obezbeđen prevoz, a poslovi će se realizovati u okviru redovnih aktivnosti dva javna preduzeća – „Vodovod Kruševac“ i „Javno komunalno preduzeće Kruševac“.

Vreme: Promenljivo i toplo

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
10. oktobar 2025., 17:48
 

Delimično oblačno
17°C
Apparent: 12°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 89%
Vetar: 3.5 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top