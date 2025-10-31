Koje ulice su danas bez vode?

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti deo ulice Vojislava Ilića – od Ljubostinjske do Pećke, kao i Zlatarska ulica sa pratećim slikama, zatim Ribar¬ska i Raška ulica takođe sa pripadajućim sporednim ulicama

Istog dana, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, u istom terminu bez vode će ostati i stanovnici naseljenog mesta Parunovac, u delu ulice Radomira Avramovića (put prema Dedini).

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštavaju da se energija tokom dana proizvodi nesmetano putem svih izvora, a kada je reč o distributivnoj mreži, za danas nisu planirane intervencije niti isključenja.