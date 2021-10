„Kofer slova“, iako onlajn, pun turističkih publikacija

Tridesetak učesnika se brojnim publikacijama predstavilo na 17. Međunarodnom festivalu turističkih publikacija „Kofer slova“, koji organizuje Turistička organizacija Kruševac. Festival je, zbog epidemiološke situacije, održan onlajn, ali, kako napominju domaćini, njegov cilj – da se očuvaju afirmacija turističkih publikacija te naglasi njihov značaj u promociji i unapređenju turizma, je ispunjen

Među promotivnim materijalima, koje su dostavilo tridesetak učesnika, izabrani su pobednici u 11 kategorija.

Turistička organizacija Leskovac pobedila je u kategoriji jednolisna turistička publikacija, dok je za najbolju je višelisnu turističku publikaciju, u do 50 strana, prvu nagradu dobila TO Trstenik, a za onu sa više od 50 strana TO Kragujevac.

Pobedu u kategoriji najboljeg dopunskog promotivnog materijala odnela je TO Sokobanja, kojoj je pripala i nagrada za najbolju audio-vizuelnu publikaciju. Najbolji suvenir je imala TO Požarevac, Turističkoj orgnizaciji Knjaževac pripala je nagrada za najbolje razglednice, a njihovim kolegama iz Surčina za najbolju turističku mapu. Najbolji sajt ima TO Niš. Turističke organizacije Republike Srpske i gradova Bijeljina i Trebinje dobile su specijalna priznanja.

Uz želju da do naredne godine ostanu zdravi, organizator je čestitao nagrađenima i zahvalio učesnicima.

-Drago nam je da je interesovanje bilo veliko jer je ova manifestacija, posle sajmova turizma, najznačajnija za rad turističkih organizacija. O pristiglim propagandnim materijalima, koji su osnovna delatnost svake turističke organizacije, odlučivao je petočlani žiri – rekla je, u onlajn obraćanju, direktorka kruševačke Turističke organizacije Suzana Milosavljević.

Gradonačelnica Jasmina Palurović, koja se na isti način obratila, kazala je da je značajno to što je Festival, uprkos epidemiji, održao kontinuitet, jer on pomaže da turistički poslenici razmene iskustva, ali i promovišu lepote Srbije.

-Bila je to prilika da pozovu ljude da upoznaju Srbiju, naše prelepe krajeve, da tako pokažu, ne samo koliko Srbija ima potencijala već i da se mi pokažemo kao dobri domaćini i predstavimo naše turističke potencijale drugima – zaključila je gradonačelnica.

J.B.