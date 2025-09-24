Ko u Srbiji ima beneficirani radni staž?

Neka zanimanja zahtevaju posebnu fizičku izdržljivost, izlažu radnike riziku ili ih stavljaju u uslove koji značajno utiču na zdravlje i životni vek. Zbog toga je u našem sistemu uveden beneficirani radni staž, odnosno „staž osiguranja sa uvećanim trajanjem“. To znači da se za svaku godinu rada na određenim poslovima priznaje više meseci staža, od 14 do čak 18, u zavisnosti od profesije

Ovakav obračun omogućava zaposlenima u najtežim i najopasnijim poslovima da ranije ostvare pravo na penziju, uz priznanje dodatnog staža za godine provedene u službi. Na ovaj način štite se ljudi koji čitav radni vek provode u okruženju sa povećanim rizikom.

Najveće beneficije imaju oni čiji su poslovi najrizičniji i najzahtevniji. Tako se roniocima, baletskim igračima i profesionalnim pilotima za 12 meseci rada priznaje čak 18 meseci staža. U rudnicima uglja, na poslovima poput kopača ili jamskih palilaca mina, takođe važi najviši stepen uvećanja. Sa druge strane, u hemijskoj industriji, drvnoj industriji, livnicama, staklarama ili tekstilnoj proizvodnji, staž se uvećava sa 12 na 14, 15 ili 16 meseci, u zavisnosti od radnog mesta.

Beneficirani staž imaju i profesionalni vozači, piloti, nastavnici letenja i padobranstva, ali i vozači kamiona preko sedam tona nosivosti, autobusa, tramvaja i trolejbusa. U drumskom i gradskom saobraćaju obično važi pravilo da se 12 meseci staža računa kao 14.

Pravo je predviđeno i za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i vojske, ali ne za sve. Samo uniformisana i ovlašćena službena lica, kao i policijski službenici koji rade na posebno složenim i operativnim poslovima, ostvaruju beneficirani staž. Na listi su i pripadnici BIA, VBA i VOA, zatim zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i sudije i tužioci koji postupaju u predmetima organizovanog kriminala i ratnih zločina.

Značajan broj zanimanja iz oblasti zdravstva takođe je obuhvaćen. Lekarima specijalistima u radioterapiji, radiološkim tehničarima, kao i osoblju koje radi sa jonizujućim zračenjem, godina dana staža računa se kao 15 meseci. Isti obračun važi i za lekare i tehničare u hitnoj pomoći koji pružaju pomoć na licu mesta ili u transportu, dok se vozačima saniteta priznaje 14 meseci staža za svaku odrađenu godinu.

Beneficirani radni staž prepoznaje i teret poslova u komunalnim službama. Tako se profesionalnim vatrogascima u operativnim jedinicama 12 meseci računa kao 14, dimničarima kao 15, a spremačima umrlih u pogrebnim preduzećima takođe kao 15 meseci.

Posebno mesto zauzimaju umetnici, baletski igrači, kojima se godina dana računa kao 18 meseci, te operski pevači i igrači narodnih igara u profesionalnim ansamblima, kojima se 12 meseci obračunava kao 15. U sistem je uključena i nuklearna industrija: zaposleni u Institutu „Vinča“ na određenim poslovima takođe ostvaruju pravo na beneficirani staž, koji se uvećava na 15 meseci.

Na taj način država nastoji da izjednači uslove rada i života onih koji su izloženi najvećim opasnostima. Beneficirani radni staž tako postaje ne samo pravna, već i društvena garancija da će rizične i teške profesije imati zasluženo priznanje i olakšicu kada dođe vreme za odlazak u penziju.