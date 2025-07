Ko je u Kruševcu i okolini danas bez vode i struje?

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti sledeće lokacije:

Lazarička ulica (Aleksandrovačka od Stevana Sremca do kraja ulice), kao i sve prateće ulice i Pakašnica – Ulica Vojvode Mišića (od kasarne do kraja ulice).

Takođe, zbog izvođenja radova na izradi vodovodnog priključka, u istom terminu bez vode će biti i – Ulica Stevana Todorovića u Čitluku.

EPS Distribucija najavljuje planska isključenja električne energije zbog radova na mreži.

Bez struje će biti: do 10.30 – deo ulice Save Miloševića – Bivoljski ključ, do 11.30 – ulica Dragana Rajkovića i deo ulice Save Miloševića kod škole, do 12.30 – deo sela Dobromir, do 14.00 – deo sela Đunis.