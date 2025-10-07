Ko je sve danas bez grejanja (po najavi Toplane)

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15.00 bez vode će biti: Kruševac – Nušićeva; Parunovac – Olje Petrović; Čitluk – Justina Popovića, Cara Lazara (od stovarišta „Plamen“ do škole); Čitluk – Sokobanjska

JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa primenom funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“.

Radnici Gradske toplane su na terenu, ispituju mrežu i distributivni sistem, vrše intervencije i rešavaju curenja na delovima toplovodne mreže, kako bi do zvaničnog početka grejne sezone (15. oktobra) celokupan sistem bio spreman za neometanu isporuku toplotne energije.

Danas će bez grejanja biti korisnici naselja Ujedinjene nacije, Bare, vrtić „Biseri“, Čolak Antina ulica; Čehovljeva K5; Kralja Aleksandra Ujedinitelja H1 i H4; Bruski put br. 2, 6 i 16; Šumatovačka br. 1; Vidovdanska br. 34; Dostojevskog K2 i K4, ulica Dvanaestog pešadijskog puka i Poručnika Božidara br. 8.

Gore navedeni korisnici nemaju grejanje, s obzirom na to da su merila toplotne energije, koja se nalaze na primarnom delu mreže, na redovnoj kontroli i overi.

Za informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti dispečerima putem sledećih brojeva telefona:

0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22.00.