Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00, bez vode će biti: Pakašnica – ulica Vojvode Mišića (od kasarne do kraja ulice) i prateće ulice i selo Veliki Kupci – put preko puta pošte.

Takođe, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, planirana su sledeća isključenja električne energije: do 10:30 – deo naseljenog mesta Preštip, do 12:30 – ulica Borivoja Ivanovića, do 14:30 ulice Moravska i Šeletova.