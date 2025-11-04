Ko je danas bez vode i struje?

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti: Malo Golovode – deo Rasinske ulice, Gočka i prateće ulice, Dedina – ulica Mihajla Pupina do rezervoara i Krušedolska ulica

Takođe, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže istog dana, od 08.00 do 15.00 časova, bez vode će biti: Parunovac – put prema Dedini, Ljube Ilića.

Kada je reč o snabdevanju toplotnom energijom, JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava da se energija proizvodi putem sva četiri izvora bez poteškoća. Na distributivnoj mreži, za danas, nisu planirane intervencije koje bi zahtevale isključenja.

Pored toga,do 14.30 bez struje će biti deo naseljenog mesta Kapidžija.