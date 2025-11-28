Ko je bez struje, a ko bez vode…

Električna energija će danas biti u prekidu do 11 časova u Šumadijskoj ulici u Kruševcu, do 13 sati u Stanoja Glavaša, Divne Gavrilović, Božidara Kolovića i Nate Veljković, do 14:30 u Dedini i do 15 sati u delu Begovog brda

Voda će, zbog popravke kvara, biti isključena do 15 sati u Ulici Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Slatinskoj, Niškoj, Alekse Šantića i okolini, Balzakovoj i Zmaj Jovinoj, kao i u Donjem Stepošu.