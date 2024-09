Ko je bez vode, a ko bez struje…

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15:00 biti naselje Bagdala 3 u gornjoj zoni, selo Koševi od prodavnice do Doma i Lazarica od ulice Alekse Nenadovića do Ruskog spomenika, kao i prateće ulice.

Deo sela Lovci i Tekije biće bez električne energije do 14:00, kao i delovi Pakašnice i sela Gari u periodu od 11 do 12:00.