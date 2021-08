Književno veče na kome su mladi pesnici dobili reč

U Klubu Kulturnog centra održano je književno veče posvećeno mladim, neafirmisanim stvaraocima iz našeg grada. Na inicijativu Nemanje Petronijevića, dramaturga u Kulturnom centru, sedmoro mladih pesnika kazivalo je svoje stihove pred publikom i učestvovalo u diskusiji o poeziji i književnosti

– Pišem romantičnu poeziju ceo život i planiram da objavim zbirku. Ne poznajem baš puno ljudi koji vole poeziju, dobijam pozitivne i negativne kritike, ali sve mi one znače – kaže Anastasija Stojiljković, učenica Umetničke škole u Nišu, koja je na ovoj književnoj večeri predstavila dve svoje pesme.

Luka Kijačić, petnaestogodišnjak koji je završio prvi razred Gimnazije, smer za scenske i audio – vizuelne umetnosti, piše od kad zna za sebe.

– Prvo sam naučio slova, posle su ta slova postala prvi stihovi, pa prve pesme i neki ozbiljniji radovi. Poezija mi je postala život zahvaljujući mojoj baki, koja mi je dosta čitala u najranijem detinjstvu – ističe on.

Nastaviće da piše, iako smatra da se od toga ne može živeti.

– Svi smo svesni da se od pisanja ne može živeti, ali ja volim da kažem da živim u pisanju. Mogu imati bilo koju profesiju, ja ću ostati pesnik u srcu i gledati na stvari iz drugačijeg ugla – smatra on.

Mladu pesnikinju, Jovanu Živković, učenicu Ekonomska škola, najviše inspiriše ljubav.

– Volim da čitam Desanku Maksimović i Lazu Kostića. Inspirišu me ljubav i ljudi u mom okruženju. Od prvog razreda osnovne škole pišem za sebe, to je oduvek bio moj hobi. Kada sam počela da učestvujem na raznim takmičenjima i manifestacijama, postalo je ozbiljnije i meni je drago zbog toga, nadam se da ću u poeziji pronaći svoj put – kaže ona.

Milica Đorđević, mlada gimnazijalka, takođe voli Desanku Maksimović, ali i Edgara Alana Poa, pesnika tame.

– Pišem kad dobijem inspiraciju što je poprilično nasumično. Moja pesme su uglavnom o mračnim temama, ali su uvek o ljudskoj duši i stanju. Pošto sam na filološkom smeru, verujem da ću se u budućnosti baviti poezijom, ali i prozom – dodaje Milica.

Njen “kolega po pesništvu”, Dimitrije Mikarić, gimnazijalac, smatra da mladim ljudima poezija mnogo znači.

– Mladi poeziju nalaze u repu, formatu koji uključuje i muziku, a ne samo čistu reč. Ja dosta čitam, više volim starije pesnike, evo baš sad čitam srpsku srednjovekovnu književnost. Moja poezija je univerzalna, a opet lična i to je nesuglasnica koju negujem. Najviše me inspirišu lokalna putovanja do deset kilometara, fizički kratka, a mentalno duga – objašnjava ovaj mladi pesnik.

Književno veče, okupilo je brojne ljubitelje lepe reči, koji su u bašti Kulturnog centra razmenjivali utiske sa mladim pesnicima.

– Ovo je drugo književno veče i drago mi je da je veliki odziv, verujem da će ovo postati tradicija. Moja želja je bila da organizujem mlade pesnike i pisce i da ih prikupim kako bi pokazali šta znaju i podelili svoj talenat sa gradom – kaže Nemanja Petronijević, dramaturg u Kulturnom centru.

Misija te ustanove kulture je da, u okviru Leta kulture, okupi što više neafirmisanih pesnika, čiji talenat tek sazreva.

– Limit je bio do trideset godina, a ovo su baš mladi pesnici, svi su srednjoškolci. Jako sam ponosan što imamo talentovane ljude, prijatno su me iznenadili. Jedva čekam da ih propratim iz godine u godinu, da vidim šta će biti od njih i kakve će knjige objavljivati – navodi on.

M.S.