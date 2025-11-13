Književno i duhovno veče Ljiljane Habjanović Đurović u Kruševcu

U amfiteatru Crkve Lazarice u Kruševcu sinoć je održano izuzetno posećeno književno veče posvećeno Ljiljani Habjanović Đurović, jednoj od najčitanijih i najomiljenijih savremenih srpskih književnica. Pod simboličnim nazivom „Samo nas ljubav može spasiti“, autorka je predstavila drugi deo romana „Tamo gde je ona“ i govorila o svom bogatom književnom opusu

Događaj je protekao u duhovnoj atmosferi, uz blagoslov Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog gospodina Davida, a prisutne je pozdravio i protojerej-stavrofor Dragi Veškovac, koji je istakao da ovo nije bilo samo književno, već i duhovno veče, gozba i velika radost za prisutne i sveštenstvo.

Roman „Tamo gde je ona“ autorka je opisala kao svoje životno delo, priču o istoriji hrišćanske vere, ispričanu kroz čudesnu povest o ikoni Bogorodice Filermose. U prvom delu romana čitaoci prate put ikone od trenutka kada ju je naslikao Sveti Luka, od Efesa do Antiohije, Konstantinopolja i Rodosa, dok se u drugom delu prati njen put od Rodosa do Malte, Petrograda, Beograda, Ostroga i Cetinja.

– Moja najznačajnija knjiga je roman „Petkana“, knjiga koja je mene promenila. Posle pisanja te knjige naučila sam da više volim, bolje razumem druge ljude i postala sam bolji čovek. Sa njom sam i započela svoj duhovni ciklus. Tu je i knjiga „Igra anđela“, koju volim zbog kneginje Milice i mog kruševačkog nasleđa, i „Sjaj u oku zvezde“, knjiga o periodu ikonoborstva, u kojoj sam stvorila prototip žene kakva se trudim da budem. Roman „Tamo gde je ona“ smatram životnim delom, jer sam u tu knjigu utkala svo svoje znanje iz istorije, istorije umetnosti, teologije i svu mudrost i iskustvo iz života – rekla je autorka Ljiljana Habjanović Đurović.

Veče je završeno uz aplauz publike i iskrene reči blagoslova upućene književnici, koju su domaćini nazvali gošćom poznatom u celom pravoslavnom svetu i šire. Sveštenstvo joj je poželelo dobro zdravlje i još mnogo nadahnutih knjiga koje će spajati ljubav, veru i umetnost.