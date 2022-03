Književna omladina organizuje poetsko veče o temi „Pesnik“

Književna omladina održaće književno veče o temi „Pesnik“, u utorak (22. marta), u Beloj sali Kulturnog centra Kruševca, sa početkom u 19 časova.

Književna omladina nastavlja sa aktivnostima, a planirano je da sutra uveče mladi kazuju svoje stihove o pomenutoj temi. Oni će poezijom pokušati da odgovore na mnoga pitanja i da definišu pojam pesništva.

Organizator ovih večeri, dramaturg Nemanja Petronijević kaže da će ovo biti deseto književno veče, koje na jedan metafizički način zaokružuje njihov zajednički rad, započet u junu 2020. godine:

–Sećam se početaka i tih prvih književnih večeri, gde sam svakom od njih postavljao pitanja: šta je pesnik, ko je on, šta traži i želi, koja je njegova namera. Sada mislim da će bez ikakvih problema, svojim stvaralaštvom, hrabro odgovoriti na to. Ponosan sam na rad i uspeh Književne omladine i na to što predstavljam mlade pesnike, koji su sazreli pred mojim očima.

On, takođe, podseća da se Svetski dan poezije obeležava 21. marta, te da je to jedan od povoda za pomenuto poetsko veče.

Inače, ovakve večeri se već tradicionalno održavaju u Kulturnom centru jednom mesečno.

L.K.

Foto: fejsbuk stranica Kulturnog centra Kruševac