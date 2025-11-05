Klub ritmičke gimnastike „Nika“ iz Kruševca poziva nove članice

Klub ritmičke gimnastike „Nika“ iz Kruševca ostvaruje izuzetne rezultate na regionalnim i državnim takmičenjima, a predsednica kluba Oksana Avramović poziva sve devojčice koje žele da se oprobaju u ovom atraktivnom sportu da im se pridruže

Ritmička gimnastika je sport koji kombinuje niz gracioznih gimnastičkih pokreta sa muzikom u pozadini i korišćenjem različitih rekvizita. Iako deluje lako i elegantno, ovaj sport je veoma zahtevan i zahteva mnogo truda, ljubavi, pažnje i upornosti kako bi se postigli zapaženi rezultati.

Klub „Nika“ postoji već 15 godina, a kroz svoj rad predsednica Oksana Avramović prenosi znanje i ljubav prema ovom sportu na članice. Danas klub broji oko 80 članica raspoređenih u više uzrastnih kategorija, a njihove nagrade sa regionalnih i državnih takmičenja govore o kvalitetu i posvećenosti treningu.

Devojčice već sa četiri godine mogu da počnu da treniraju ritmičku gimnastiku, a uz spremnost da provedu sat vremena odvojene od roditelja, početak treninga može biti i raniji. Najvažnije predispozicije, ističe predsednica kluba, jesu interesovanje i želja za treniranjem.

Ritmička gimnastika značajno doprinosi pravilnom rastu i razvoju devojčica, jača mišiće, poboljšava držanje tela, razvija finu motoriku i koordinaciju pokreta. Zbog toga članice kluba „Nika“ pozivaju sve zainteresovane devojčice da se priključe, vežbaju, druže se i pravilno razvijaju kroz ovaj dinamičan sport.

Treninzi se održavaju u sportskoj sali „Soko“, gde se zainteresovani mogu informisati o detaljima i upisu novih članica.