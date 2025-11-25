Klizalište ponovo stiže u Kruševac od 15. decembra

Kruševac se polako sprema za svoj najčarobniji deo godine, a glavna zvezda zimskih dana biće popularno klizalište na Prazničnom trgu Kosturnica, koje se otvara 15. decembra

Ova ledena atrakcija već godinama okuplja sve generacije, tinejdžere koji jedva čekaju da se druže na ledu, roditelje koji vode decu na prve klizanja, ali i starije sugrađane koji uživaju u prazničnom duhu i toploj atmosferi.

Tokom zimskih dana, a posebno tokom predstojećeg novogodišnjeg raspusta, klizalište postaje idealan način da se vreme provede aktivno, korisno i zdravo. Klizanje je odlična rekreacija koja jača kondiciju, ravnotežu i doprinosi opštem fizičkom zdravlju kroz dobru zabavu.

Praznične dekoracije, svetlucava atmosfera i vedro raspoloženje učiniće Trg pravom zimskom bajkom.