“Klinci kaubojci” od danas u Bioskopu

Bioskop „Kruševac“ pripremio je za svoju publiku novu filmsku nedelju koja donosi animirani naslov za celu porodicu. U periodu od 20. do 26. novembra gledaoci će imati priliku da uživaju u filmu „Klinci kaubojci“, koji će se prikazivati svakog dana u terminima od 18 i 20 časova

Ovaj topli i uzbudljivi animirani film donosi priču o dvoje irske siročadi koja kreću na veliko putovanje preko okeana, vođena željom da pronađu svog ujaka u Njujorku i preuzmu nasledstvo koje im pripada. Putovanje vozom pretvara se u pravu životnu avanturu, tokom koje upoznaju guvernantu zaduženu za grupu dece, koja im postaje dragoceni saveznik. Ipak, na njihovom putu stoje i neočekivane prepreke, uključujući i opasni napad bandita koji stavlja na test hrabrost i snalažljivost malih junaka.

Film traje 93 minuta i donosi spoj avanture i porodičnih vrednosti.

Cena karte je 300 dinara, a sve dodatne informacije dostupne su na brojevima telefona 037/429-247 od 09 do 15 časova i 037/421-208 od 17 do 20 časova.