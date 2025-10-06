Kišni dani pred Kruševljanima, razvedravanje tek u četvrtak

Postavljeno: 06.10.2025

Kruševac i okolinu i narednih dana očekuje pravo jesenje vreme, sa kišom i nižim temperaturama. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, padavine će obeležiti gotovo celu prvu polovinu nedelje, dok se stabilizacija vremenskih prilika prognozira tek od četvrtka

Kiša će padati tokom celog današnjeg dana, a slično vreme očekuje se i u utorak i sredu. Maksimalna dnevna temperatura u ponedeljak iznosiće svega 11 stepeni, dok će naredna dva dana jutra biti prohladna sa oko 8 stepeni, a dnevne vrednosti neće prelaziti 12 stepeni.

Prvi znaci razvedravanja stižu u četvrtak, kada meteorolozi najavljuju prestanak padavina i sunčane intervale, uz temperature od 7 do 15 stepeni. Petak i subota takođe će biti suvi, ali pretežno oblačni, sa dnevnim maksimumom od 16 stepeni.

Od nedelje se ponovo očekuje pad temperature, najpre za jedan stepen, a zatim i postepeno tokom naredne sedmice. Time će u Kruševac stići pravi oktobarski ambijent, sveža jutra, kratki dani i hladniji večernji sati, što će posebno osetiti pešaci i vozači.

Meteorolozi savetuju građanima da narednih dana ne izlaze bez kišobrana i toplije garderobe, kao i da obrate pažnju na uslove u saobraćaju, jer mokri kolovozi i smanjena vidljivost povećavaju rizik od nezgoda.

J.S.

Zašto deo Grada ima hladne radijatore…

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
6. oktobar 2025., 15:46
 

Prognoza -
11°C
Apparent: 10°C
Pritisak: 1013 mb
Vlažnost: 95%
Vetar: 2 m/s WNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top