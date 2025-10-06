Kišni dani pred Kruševljanima, razvedravanje tek u četvrtak

Kruševac i okolinu i narednih dana očekuje pravo jesenje vreme, sa kišom i nižim temperaturama. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, padavine će obeležiti gotovo celu prvu polovinu nedelje, dok se stabilizacija vremenskih prilika prognozira tek od četvrtka

Kiša će padati tokom celog današnjeg dana, a slično vreme očekuje se i u utorak i sredu. Maksimalna dnevna temperatura u ponedeljak iznosiće svega 11 stepeni, dok će naredna dva dana jutra biti prohladna sa oko 8 stepeni, a dnevne vrednosti neće prelaziti 12 stepeni.

Prvi znaci razvedravanja stižu u četvrtak, kada meteorolozi najavljuju prestanak padavina i sunčane intervale, uz temperature od 7 do 15 stepeni. Petak i subota takođe će biti suvi, ali pretežno oblačni, sa dnevnim maksimumom od 16 stepeni.

Od nedelje se ponovo očekuje pad temperature, najpre za jedan stepen, a zatim i postepeno tokom naredne sedmice. Time će u Kruševac stići pravi oktobarski ambijent, sveža jutra, kratki dani i hladniji večernji sati, što će posebno osetiti pešaci i vozači.

Meteorolozi savetuju građanima da narednih dana ne izlaze bez kišobrana i toplije garderobe, kao i da obrate pažnju na uslove u saobraćaju, jer mokri kolovozi i smanjena vidljivost povećavaju rizik od nezgoda.

J.S.