Kina uvela stroga pravila influenserima – da li bi sličan model mogao da zaživi i u Srbiji?

Kina je uvela nova pravila koja propisuju da influenseri koji žele da objavljuju sadržaj o osetljivim i stručnim temama – kao što su medicina, pravo, finansije i obrazovanje – moraju imati zvanične kvalifikacije iz tih oblasti. Pravilnik je stupio na snagu 25. oktobra, a donela ga je Uprava za sajber prostor Kine (CAC)

Prema ovim odredbama, svi kreatori koji se bave navedenim oblastima moraće da poseduju diplomu, licencu ili sertifikat, dok će platforme poput Douyin-a (kineske verzije TikToka), Weiboa i Bilibili-ja biti u obavezi da proveravaju njihove kvalifikacije. Sadržaj koji se objavljuje moraće jasno da navede izvore informacija, a kreatori će morati da naglase kada se pozivaju na naučne radove ili kada koriste veštačku inteligenciju u izradi snimaka.

Takođe, zabranjeno je prikriveno reklamiranje medicinskih proizvoda i suplemenata kroz „edukativni sadržaj“, kako bi se sprečilo širenje neproverenih saveta.

Kineske vlasti tvrde da je ovakav potez uveden radi borbe protiv dezinformacija i zaštite javnosti, dok kritičari upozoravaju da bi preširoko tumačenje „stručnosti“ moglo dovesti do cenzure i suzbijanja sadržaja koji se ne uklapa u zvaničnu politiku.

Pitanje koje se sve češće postavlja i u Srbiji

Iako u Srbiji za sada ne postoje ovako stroga pravila, poslednjih godina više puta je pokrenuta javna rasprava o tome koliko influenseri utiču na formiranje mišljenja, posebno mladih, i da li bi trebalo jasnije regulisati sadržaj koji se tiče zdravlja, finansija i pravnih saveta.

Stručnjaci iz domaće IT i medijske zajednice podsećaju da su društvene mreže postale jedan od glavnih izvora informisanja, te da netačni saveti mogu imati ozbiljne posledice – od pogrešnog samolečenja do rizičnih finansijskih odluka.

S druge strane, deo javnosti smatra da stroga regulacija može dovesti do ograničavanja slobode govora i medijskog pluralizma.

Za sada, u Srbiji se diskusija vodi na nivou preporuka i samoregulacije, dok se prate trendovi u svetu, uključujući i kineski model, koji bi, ukoliko se pokaže efikasnim, mogao poslužiti kao osnova za buduće propise.