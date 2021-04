Kik boks klub Car Lazar: Sedam medalja na prvom nastupu!

Na Prvenstvu Centralne Srbije u Kik boksu u disciplini K1, održanom u Kruševcu, takmičari kruševačkog Cara Lazara osvojili po dve zlatne i bronzane i tri srebrne medalje

– Rezultatom sam prezadovoljan, s obzirom na to da su svi naši predstavnici koji su nastupili osvojili medalje u jakoj konkurenciji i pokazali potencijal koji će na narednim takmičenjima tek doći do izražaja – kaže trener i predsednik Kluba Marko Gerum.

Kik boks klub Car Lazar postoji od 2012. godine i za to vreme je stvorio solidnu bazu rekreativaca, ali i takmičara. Logičan sled događaja bilo je članstvo u Kik boks savezu Srbije i prvi takmičarski nastup, koji je u Kruševcu članovima Kluba doneo čak sedam medalja na Prvenstvu Centralne Srbije u disciplini K1.

– Kik boks savezi Srbije i Centralne Srbije su nam ponudili organizaciju takmičenja, za koju je trebalo obezbediti odgovarajuće uslove i mi smo uz pomoć nekih ljudi uspeli da ih obezbedimo i debitujemo na jako doborom nivou. Rezultatom koji smo postigli sam prezadovoljan, s obzirom na to da su svih sedam naših predstavnika koji su nastupili osvojili medalje u konkurenciji 80 takmičara i 14 klubova iz Beograda, Vladičinog Hana, Pirota, Leskovca, Bora, Zaječara, Kraljeva, Kragujevca. Kik boks Savez je kod nas podeljen na tri regiona, naš je Centralna Srbija i prvenstva se, u četiri takmičarske kategorije, i organizuju na ta dva nivoa, regionalnom i državnom – kaže Marko Gerum, trener i predsednik Kluba.

Prve medalje za kruševački Klub na Prvenstvu Srbije osvojili su Vitor Sekulić i Andrija Milanović (zlatne), Aleksandar Maksimović, Jakov Milovanović i Bojan Marković (srebrne), kao i Stefan Maksimović i Trifun Milojević (bronzane). Klub trenutno broji tridesetak članova, među njima su i devojke, ali one nisu nastupile na takmičenju u Kruševcu.

– Kik boksom smo se do sada bavili rekreativno, jer nismo imali uslova i sredstava da to podignemo na takmičarski nivo. Za taj status je potrebna i odgovarajuća oprema, kotizacija, članarina, tu su u troškovi putovanja… Mi ćemo sada probati da nastupimo na što više takmičenja, kako bi takmičari stekli iskustvo koje je preduslov za rezultate, sledeće je 17. aprila u Boru takođe na nivou regiona, 5. i 6. juna je i Državno prvenstvo u kategoriji ful kontakt. Idemo da ostvarimo još veće uspehe.

Prvenstvo u Kruševcu pokazalo je da je Kik boks klub Car Lazar spreman za takmičenja i njihovu organizaciju, mada se za sada finansira isključivo iz sopstvenih sredstava.

– Još nismo u programu finansiranja sportskih klubova iz gradskog buxeta, ali ove godine ćemo konkurisati jer imamo razloge, s obzirom na članstvo u Savezu i prve postignute rezulate. Kik boks spada u najtrofejnije srpske sportove, u međuvremenu je postao i olimpijski, a i interesovanje za njega u Kruševcu je značajno. Garantujem da bi, da je ovo takmičenje bilo organizovano u Hali sportova i da je ona mogla da primi publiku, Hala bila puna.

Kik boks je atraktivan sport, a njegov Dan je 30. novembar, dan kada je 2018. godine kik boks dobio priznanje Međunarodnog olimpijskog komiteta i postao deo olimpijske porodice sportova.

– Naš klub radi sa srednjoškolcima i sa starijim uzrastom, postojale su neko vreme i dečje sekcije, ali ovo je ipak kontaktni sport pogodniji za starije. U pitanju je mešavina boksa i karatea, ima svih nožnih i ručnih udaraca, a borbe su u tri runde koje traju po dva minuta. Sport je atraktivan i za devojke, kada smo krenuli bilo ih je samo par, a sada ih je u rekreativnoj grupi već 70 odsto.

Kik boks klub Car Lazar, u svakom slučaju, nema razloga da brine za svoju budućnost…

