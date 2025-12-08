KCK: Večeras tribina „Raspad ličnog indetiteta“

Postavljeno: 08.12.2025

Večeras od 18 sati, u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, biće održana Tribina „Raspad ličnog indetiteta“

Radionica, koja se održava u formi tribine, realizuje se u cilju promocije rada Kruševačke filozofsko-književne škole. Na temu „Parfitovi misaoni eksperimenti i Saramagovi narativni dvojnici“ govoriće jedan od stalnih učesnika Škole, sveštenik Aleksandar Erić.

Ovom tribinom Kruševačka filozofsko-književna škola, koja okuplja intelektualce različitih profila, zaokružiće bogat ovogodišnji naučni rad.

