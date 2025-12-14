KCK: Poeziji u susret

Postavljeno: 14.12.2025

U ponedeljak, 15. decembra u 19 i 30 časova u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac biće održano veče poezije Poeziji u susret

Na poetskoj večeri učestvovaće: Vladica Radojević, Dajana Cvetković, Marija Videnović, Slađana Bundalo, Gordana Simić, Veljko Stambolija, Darko Mihajlović, Nikola Jovanović, Nemanja Petronijević, Lidija Užarević i Jelena Protić Petronijević.

Pozivamo sve ljubitelje poezije da u ponedeljak dođu u Kulturnu centar.

Foto: Fejsbuk/ KCK

Prsten despota Stefana uručen Bojanu Lazareviću

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
14. decembar 2025., 12:12
 

Prognoza -
4°C
Apparent: 1°C
Pritisak: 1030 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 0.6 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top