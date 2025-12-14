KCK: Poeziji u susret

U ponedeljak, 15. decembra u 19 i 30 časova u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac biće održano veče poezije Poeziji u susret

Na poetskoj večeri učestvovaće: Vladica Radojević, Dajana Cvetković, Marija Videnović, Slađana Bundalo, Gordana Simić, Veljko Stambolija, Darko Mihajlović, Nikola Jovanović, Nemanja Petronijević, Lidija Užarević i Jelena Protić Petronijević.

Pozivamo sve ljubitelje poezije da u ponedeljak dođu u Kulturnu centar.

Foto: Fejsbuk/ KCK