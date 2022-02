Karikature Darka Drljevića pred Kruševljanima

Izložba karikaturiste Darka Drljevića otvorena je u Galeriji Kulturnog centra. Sugrađani će imati priliku da u narednom periodu uživaju u radovima ovog priznatog umetnika, koji je prošle godine nagrađen „Zlatnom kacigom“ za karikaturu nastalu kao odgovor na temu „Prozor“.

-Moji počeci su bili upravo na ovom festivalu, prvi put sam došao vozom, nepozvan, na ovaj Festival pre trideset godina i bio presrećan. Ovo mi je drugi put da dobijem gran-pri, Kruševac je na neki način moj grad i drago mi je što sam sa vama. Ljubav prema poslu je glavni pokretač, a ja sam imao neograničenu ljubav i vjerovao sam u sebe iako su me mnogi odvraćali. Jedna tetka mi je zamerala što nisam policajac i što „crtam kokoške“, a kada sam dobio prvu nagradu, kupio sam joj punu kesu poklona i rekao „Tetka, ovo ti je od onih mojih kokošaka“-priseća se autor.

Svoje kolege doživljava kao ljude koji su mu bliski po duhu.

-Kolege sa svih kontinenata mi se svakodnevno obraćaju, sa „brate Darko“, srodni smo i slični, i važno je da se svi ljudi tako gledaju. Za mene je nacionalizam izmišljena kategorija-ističe on.

Saša Dimitrijević, član žirija, smatra da je Drljević izuzetan umetnik, zato što je pre svega dobar čovek.

Publika pred sobom ima čoveka koji priča bez reči, to je jedna od najtežih formi u karikaturi, ali i životu. Dva put smo se u životu sreli, ali to je bilo dovoljno da shvatim da razmišljamo na isti način, jer karikaturisti se ne razlikuju po veri, nacionalnosti nego po svojoj umetnosti. To je naša velika prednost i kamo sreće da svi tako funkcionišemo. Darka doživljavam kao jednog dobrog čoveka, a to je od svega najvažnije.

Direktorka Kulturnog centra, Violeta Kaplarević, osvrnula se na rad ovog autora i otkrila da žiriranje za ovogodišnju „Zlatnu kacigu“ uveliko traje.

– Prošlogodišnja tema je bila „prozor“, a ovogodišnja je „jubilej“, gospodin Drljević je presednik komisije za dodelu nagrade za karikaturu, a sa nama su i članovi u okviru kategorije za pisanu priču i aforizam. Naš grad može da se ponosi što imamo ovakav festival i što možemo da širimo most kulturne razmene sa drugim zemljama, a ove godine su stigli radovi iz čak 46.

Inače, završno veče jubilarnog, 30. festivala „Zlatna kaciga“ održaće se 1. aprila, na Svetski dan šale, kada će biti uručene nagrade.

O autoru

Darko Drljević je rođen 1962. godine u Kolašinu, Crna Gora. Slobodni je umetnik do 1997. godine. Predsednik je Udruženja karikaturista Crne Gore i ogranka evropskog Udruženja karikaturista FECO. Do sada je osvojio 226 nagrada na međunarodinim takmičenjima. Imao je do sada 60 samostalnih i preko 460 kolektivnih izložbi. Učesnik je mnogih slikarskih kolonija kao i kolonija karikature. Ilustruje knjige i školske udžbenike, a objavljivao je i karikature u raznim TV emisijama.