Kardiohirurg dr Aleksandar Milutinović iz Brusa na naučnom skupu u Insbruku

Kardiohirurg dr Aleksandar Milutinović, rodom iz Brusa, uspešno je predstavljao Srbiju na naučnom skupu u Insbruku, u Austriji

Kardiohirurgija je vrhunska medicinska nauka i veština koja ne oprašta stagnaciju. U svetu medicinskih inovacija stalno usavršavanje nije samo preporuka već i obaveza prema pacijentima. Upravo sa tim ciljem ugledni kardiohirurg, dr Aleksandar Milutinović, bio je učesnik prestižnog kardiohirurškog skupa pod nazivom Focus Valve 2025 ,u Insbruku u Austriji. Ovaj inetraktivni i multidisciplinarni kurs, koji omogućava usvajanje znanja i veština i održava se na istom mestu već 16 godina.

Iza ovog izuzetnog skupa stoji Medicinski fakultet u Insbruku, Kardiohirurško odeljenje Univerzitetske bolnice u Insbruku kao i Tirol klinika.

– Ovaj edukativni program posvećen je isključivo minimalno invazivnoj hirurgiji srčanih zalistaka, relativno novoj disciplini ove zahtevne hirurške grane, koja omogućava hirurgu da umesto standardnog otvaranja grudnog koša presecanjem grudne kosti, operaciju izvrši kroz mali rez na bočnoj strani grudnog koša, što kod pacijenata kod kojih je takav pristup moguć olakšava tok i oporavak od operacije. Dakle, nisu svi bolesnici pogodni za ovakav pristup, i veoma je važno da hirurg pravilno trijažira pacijente, odnosno odredi ko je pogodan kandidat za proceduru a ko ne.

Ovo je jedinstveno mesto gde se možete sresti i poduže razgovarati sa istaknutim kardiohiruzima iz ove podoblasti, kako onim u jeku svoje slave, napona i rada, tako i onih koji su žive legende i čije prisustvo daje specifičnu težinu i ugled čitavom skupu. Naš stručnjak je imao prilike da rame uz rame sa najistaknutijim imenima evropske minimalno invazivne (prof. dr Nikolaosa Bonarosa, dr Oleksandra Bablijaka robotske (prof.dr Mindret Palmena ali i otvorene kardiohirurgije uopšte, poput čuvenog prof. dr Otavija Alfijerija razmeni mišljenja i zapažanja. Podelio je dosadašnja iskustva o sopstvenim mnogobrojnim pacijentima i proširio kako teorijska znanja, a još važnije praktične veštine, jer sam program se sastoji i od mnogo praktičnog rada na modelima.

Prema rečima dr Milutinovića, uvažene i iskusne kolege su bile vrlo dostupne i rade da podele svoje znanje, udele savete, otkriju sitne cake i tehničke detalje koji ponekad odrede tok čitave operacije, nekad i tok nečije karijere ili što je najbitnije nečijeg života. Znanje se prenosi na način zgodan da neko sa ni malo ili vrlo malo iskustva uvede u priču ali ima puno korisnih saveta i za nas koji smo već zašli u minimalno invazivnu kardiohirurgiju u određenom stepenu.

– Bez sujete,i sebičnog skrivanja znanja velika imena kardiohirurgije su ispunila često zanemareni deo Hipokratove zakletve koji se odnosi na edukaciju, i prenošenje znanja na mlađe kolege. Ovom mestu, ljudima i skupu se vraćaju hirurzi i po više puta a dolaze sa svih svetskih meridijana. Nadam se da ću opet imati čast i priliku da prisustvujem s obzirom da sada nakon kardiohirurgije odraslih i dečija kardiohirurgija je je postala predmet mog rada i interesovanja.

Možda postoje bogatije i veće bolnice, u glavnim gradovima, i možda širokim masama zvučnije, i sam sam bio u mnogima, ali zbog svega gore nabrojanog ovde se vrhunska ekipa skuplja i okuplja iz godine u godinu i deli svoje znanje. To nije slučajno i to treba ceniti i razumeti.

Dr Milutinović naglašava da od ovakvih edukacija, pored samog hirurga, najveće benefite imaju upravo naši pacijenti, jer se svetski standardi i pristupi lečenju čine dostupni i u našoj zemlji. Koliko god težili novim tehnikama i znanjima u hirurgiji i dalje važe nepisana pravila: za uspeh su neophodni dobar tim i stupnjevita, pravovremena i adekvatna obuka hirurga kako za već postojeće tako i inovativne metode, zatim osećaj za posao i na kraju, a možda pre svega, bar u mom slučaju vera. Vera u ljude, vera da dobro pobeđuje i da ni Srbija neće još dugo biti izuzetak na tom plemenitom putu, jer ima dovoljno dobrih, plemenitih i vrednih i predaka i potomaka dostojnih ljudi i lekara.

Svojim dragim kolegama poručuje da ne propuste priliku boravka na ovakvoj edukaciji, a svima koji žele rado će podeliti novostečeno znanje. Navodi da je bila čast biti u društvu vrhunskih medicinskih autoriteta ali i uživati pažnju i uvažavanje koje mentori ukazuju mlađim kolegama.

Insbruk, dr A. Milutinović i prof. dr Otavio Alfijeri

Brusjanin dr Aleksandar Milutinović, kardiohirurg u Beogradu, uspešno je predstavljao Srbiju i obećao da će intenzivno nastaviti naučno istraživački rad i medicinskoj nauci i praksi ponuditi nova inovativna rešenja.

Živomir Milenković