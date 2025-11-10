Karavan zdravlja posetio Trstenik

Postavljeno: 10.11.2025

Za manje od godinu dana, Karavan zdravlja Ministarstva zdravlja Srbije obišao je 50 gradova i opština, šireći svest o značaju prevencije i zdravih životnih navika kroz tribine i druženja sa građanima

Karavan je stigao u Trstenik, gde su okupljeni čuli stručne savete i poruke posvećene očuvanju zdravlja.

Profesor dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, istakao je da su prevencija i rano otkrivanje srčanih i moždanih oboljenja jedan od ključnih ciljeva zdravstvene politike Srbije. Dr Snežana Plavšić iz Instituta „Dr Milan Jovanović Batut“ govorila je o faktorima rizika, a direktorka Doma zdravlja “Dr Sava Stanojević” iz Trstenika dr Žaklina Ristić predstavila je opštinske programe i inicijative koje podstiču zdravije životne izbore.

Zdravlje počinje znanjem i odgovornošću prema sebi, zaključak je ove manifestacije.

Ž. Milenković

